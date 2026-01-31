Gegründet 1947 Sa. / So., 31. Januar/ 1. Februar 2026, Nr. 26
Aus: Ausgabe vom 31.01.2026, Seite 4 / Inland

Warnstreiks im Nahverkehr angekündigt

Berlin. Die Gewerkschaft Verdi hat fast 100.000 Beschäftigte im kommunalen Nahverkehr für Montag zu Warnstreiks in fast allen Bundesländern aufgerufen. Wie Verdi am Freitag mitteilte, sei davon auszugehen, dass der betroffene Verkehr zum Erliegen komme. Nur für die rund 5.000 Beschäftigten in Niedersachsen gelte laut Verdi noch die Friedenspflicht. In den parallel laufenden Tarifverhandlungen, die meist mit den kommunalen Arbeitgeberverbänden geführt werden, fordert die Gewerkschaft etwa kürzere Wochenarbeitszeiten und Schichtzeiten, längere Ruhezeiten, aber auch höhere Zuschläge für Nacht- oder Wochenendarbeit. (dpa/jW)

