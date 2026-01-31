Erwerbslosenzahl auf Zwölfjahreshoch

Nürnberg. Die Zahl der Erwerbslosen in Deutschland hat im Januar die Schwelle von drei Millionen übertroffen und liegt so hoch wie seit fast zwölf Jahren nicht mehr. Nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit vom Freitag waren im Januar 3.085 Millionen Menschen erwerbslos gemeldet. Das waren 177.000 mehr als im Dezember 2025 und 92.000 mehr als im Januar 2025. Es ist die höchste Januarzahl seit 2014. Die sogenannte Arbeitslosenquote stieg im Vergleich zum Vormonat um 0,4 Punkte auf 6,6 Prozent. (dpa/jW)