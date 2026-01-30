Russland und Syrien vertiefen Kooperation

Moskau. Russland unterstützt die territoriale Integrität Syriens und ist bereit, beim Wiederaufbau des Landes zu helfen. Das sagte Präsident Wladimir Putin am Mittwoch laut TASS bei einem Treffen mit dem syrischen Machthaber Ahmed Al-Scharaa, der vor dem Hintergrund des Konflikts um das kurdisch dominierte Nordsyrien (Rojava) gegenwärtig Moskau besucht. Die Staatschefs hatten schon bei einer früheren Zusammenkunft in der russischen Hauptstadt im Oktober beschlossen, die traditionell engen Beziehungen beider Länder auf neuer Grundlage fortzuführen. Russland war einer der wichtigsten Verbündeten des gestürzten syrischen Präsidenten Baschar Al-Assad und Gegner des von Scharaa gegründeten ­Al-­Qaida-Ablegers HTS. Jetzt soll Damaskus darum bitten, dass russische Luftabwehrsysteme, die bis 2016 in Syrien stationiert waren, zurückgeholt werden, wie die Moskauer Zeitung Iswestija mitteilte. Schließlich sei der syrische Luftraum gegenwärtig ungeschützt. Regelmäßig angegriffen wird das Land insbesondere von Israel. Wie die Infoseite Middle East Eye am Mittwoch berichtete, drängen die USA Israel, bis März ein Sicherheitsabkommen mit ­Syrien abzuschließen. Das habe US-Präsident Donald Trump Scharaa am Dienstag telefonisch mitgeteilt. Hindernis sei die israelische Weigerung, sich vom illegal besetzten syrischen Hermongebirge zurückzuziehen. (jW)