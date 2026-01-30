DGB unterstützt Sozialstaatsreform
Berlin. Die Gewerkschaften haben der Bundesregierung für die geplante Sozialstaatsreform grundsätzliche Unterstützung signalisiert. »Jetzt geht es natürlich um die Ausarbeitung weiterer Details«, sagte DGB-Chefin Yasmin Fahimi am Donnerstag in Berlin. Fahimi begrüßte den Bericht der Sozialstaatskommission, die Anfang der Woche Reformvorschläge an Bundessozialministerin Bärbel Bas (SPD) übergeben hatte. Der DGB wolle die Ausgestaltung begleiten. Sozialwissenschaftler hingegen hatten Skepsis angemahnt. Schließlich gehe es bei der Reform auch um Einsparungen. Mit der Reform sollen unter anderem die steuerfinanzierten Sozialleistungen Grundsicherung, Wohngeld und Kinderzuschlag zusammengeführt werden. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
