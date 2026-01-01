Gegründet 1947 Donnerstag, 29. Januar 2026, Nr. 24
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 29.01.2026, Seite 11 / Feuilleton
Lyrische Hausapotheke

Januar 2026

Von Ingolf Brökel

Es fällt Schnee

Wie lange Zeit nicht mehr

Man zieht sich zurück

In die warme Stube

Ach ja, die Welt

Die sollte eine Pause machen.

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.