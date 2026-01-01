Thomas Traasdahl/Ritzau Scanpix/REUTERS Die USA sind lange schon präsent in Grönland. Die Pituffik Space Base (vormals Thule Air Base) dient der Überwachung von Raketenstarts und Weltraumaktiviäten und war früher der bedeutendste Luftwaffenstützpunkt der USA auf der Insel

Die Einschätzung der US-Experten ließ keinen Raum für Zweifel. »Die Kontrolle über Grönland ist für die Vereinigten Staaten unverzichtbar.« Diese klare Botschaft habe ihm der Planungs- und Strategieausschuss des Vereinigten Generalstabs bei ihrem Treffen übermittelt, hielt John Hickerson, ein Angestellter des US-Außenministeriums, in einer Aktennotiz fest. Nahezu alle Mitglieder des Gremiums hätten die Auffassung vertreten, »unser wirkliches Ziel mit Blick auf Grönland« müsse es sein, die Insel »durch Kauf von Dänemark zu erwerben«. Geld habe man ja wohl schließlich genug. Das war im April 1946. Die Debatte über das Anliegen der US-Militärs wurde in Washington fortgesetzt. Am 14. Dezember 1946 trug Außenminister James Byrnes die Angelegenheit schließlich seinem dänischen Amtskollegen Gustav Rasmussen vor. Der war sichtlich schockiert. Nach jahrelangen Verhandlungen einigte man sich schließlich auf eine Lösung, mit der beide Seiten gut leben konnten: Ein Abkommen vom 27. April 1951 erlaubte es den USA, Militärbasen auf Grönland zu errichten, und dies faktisch nach Belieben.

Was trieb die Joint Chiefs of Staff 1946 dazu, von der US-Regierung unter Präsident Harry Truman den Kauf Grönlands zu fordern? Es gab mehrere Gründe. Die US-Militärs hatten im Zweiten Weltkrieg Erfahrungen auf der Insel gesammelt, auf der sie ab 1941 Stützpunkte errichtet hatten – dies in Abstimmung mit dem dänischen Botschafter in Washington und mit dem Ziel, nach dem Beginn der deutschen Besatzungsherrschaft in Dänemark ein etwaiges Übersetzen der Wehrmacht in die damalige dänische Kolonie zu verhindern. Dabei zeigte sich: Der Schritt nach Grönland war nicht nur erforderlich, um die Deutschen fernzuhalten und die weltgrößte Kryolithmine im Süden Grönlands zu sichern – Kryolith war unersetzlich in der Aluminiumproduktion. Flugplätze auf Grönland waren außerdem sehr nützlich, um US-Militärflugzeugen auf dem Weg nach Großbritannien die notwendigen Zwischenstopps zu gestatten. Mit dem heraufdämmernden Kalten Krieg kam nun aber noch ein dritter Faktor hinzu: Eine der wichtigsten Routen, die sowjetische Bomber bei etwaigen Angriffen auf die USA hätten nutzen können, verlief über die Arktis.

Dem trugen die USA nach der Unterzeichnung ihres Militärabkommens mit Dänemark im April 1951 rasch Rechnung. Konnten sie auf Grönland zunächst die militärische Infrastruktur nutzen, die sie während des Zweiten Weltkriegs aufgebaut hatten, so errichteten sie nun ihren ersten großen und auf Dauer auch bedeutendsten Stützpunkt: die Thule Air Base an der Küste weit im Nordwesten Grönlands. Zunächst wurden dort Kampfjets und Bomber stationiert: Einerseits sollten etwaige sowjetische Angriffe abgewehrt, andererseits – bei Bedarf – eigene Attacken auf die Sowjetunion mit Hilfe weit vorn stationierter Flugzeuge ermöglicht werden. Im Lauf der Zeit kamen Radareinrichtungen und eine Anlage zur Warnung vor anfliegenden sowjetischen Raketen hinzu. Mit dem Ende des Kalten Kriegs verlor der Stützpunkt zunächst seine strategische Bedeutung und wurde 2020 an die U. S. Space Force übertragen. Seit 2023 heißt er Pituffik Space Base. Er ist die letzte verbliebene US-Militärbasis auf Grönland; die Zahl der dort stationierten Militärs wird mit kaum 200 angegeben.

Das ist fast nichts im Vergleich zu den mehr als 10.000 US-Soldaten, die sich während des Kalten Kriegs zeitweise auf Grönland aufhielten. Ihnen standen laut Angaben des Congressional Research Service in Washington 17 Militärbasen zur Verfügung. Die Zahl der dort installierten Einrichtungen – Flugplätze, Radaranlagen und vieles mehr – wird auf über 50 beziffert. Die US-Streitkräfte unterhielten Häfen, betrieben Wetterstationen und arbeiteten zeitweise an einem Vorhaben, dessen wirkliches Ziel strikt geheimgehalten wurde: »Project Iceworm«. Die Arbeiten begannen 1959 mit dem Bau eines ersten Elements – Camp Century. Dabei handelte es sich um einen Stützpunkt, der östlich der Thule Air Base tief unter der Eisoberfläche errichtet wurde. Die Tunnel, aus denen er bestand, sollen alles in allem nahezu drei Kilometer lang gewesen sein. Bis zu 200 US-Militärs konnten sich dort aufhalten. Die offizielle Darstellung lautete, Camp Century sei eine Forschungsstation.

In Wirklichkeit ging es um viel mehr. Von Camp Century ausgehend, sollte »Project Iceworm« zahlreiche Tunnel mit einer Gesamtlänge von mehreren hundert Kilometern umfassen. Darin sollten bis zu 600 atomar bestückte Mittelstreckenraketen gelagert werden, die man jederzeit auf einem Schienensystem zu den verstreuten Endpunkten der Tunnel hätte bringen können, um die Sowjetunion überraschend über den Nordpol hinweg anzugreifen. Dass das Vorhaben scheiterte und 1967 endgültig aufgegeben wurde, lag nur daran, dass sich die Konstruktion der Tunnel unter dem Eis als zu instabil erwies. Seit fast sechs Jahrzehnten rotten die Reste von Camp Century dort nun vor sich hin. Die Eisschmelze wird sie irgendwann wohl freilegen, mit allem, was die US-Militärs dort hinterlassen haben: Millionen Liter gefrorener Abwässer, Tonnen an Müll, asbestumhüllte Rohre, giftige Bleifarbe, krebserregendes PCB. Die Arktis, nebenbei, gilt als ein hochsensibles Ökosystem.