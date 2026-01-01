Gegründet 1947 Donnerstag, 29. Januar 2026, Nr. 24
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 29.01.2026, Seite 1 / Ansichten

Gängelei zur Plackerei

Flexibilisierung der Arbeitszeit
Von Daniel Bratanovic
imago841200353.jpg
Sven Simon/imago
Auch in diesem Bürogebäude in München werden Nachtschichten eingelegt. Und dann noch mehr arbeiten? (Symbolbild)

Der Kanzler befiehlt seinem Volk: »Wir müssen mehr arbeiten.« Fragt sich: warum eigentlich? Zu welchem Ende? Für wen? Bevor passende Antworten auch nur erwogen werden können, reiten Regierung und Unionsparteien eine Attacke nach der anderen auf das Arbeitsrecht. In der angezettelten Debatte um den Krankenstand und die telefonische Krankschreibung klingt die Unterstellung an, die Nation sei eine von Blaumachern. Teile der CDU fordern die Abschaffung des Rechts auf Teilzeit, weil sich dahinter nichts als die persönliche Sorge um den eigenen Lifestyle verberge. Jetzt folgt der Angriff auf die bisherige Arbeitszeitbeschränkung.

Gelegentlich der Verabschiedung einer Nationalen Tourismusstrategie durch das Bundeskabinett hieß es aus den Reihen der Regierungsparteien, das Arbeitsministerium werde in den kommenden Monaten einen Entwurf zur »Flexibilisierung des Arbeitszeitgesetzes« vorlegen, wonach zukünftig eine wöchentliche statt eine tägliche Höchstarbeitszeit gelten soll. Damit könnte Arbeitstage von bis zu 13 Stunden möglich werden. Lapidarer Satz aus der Agenturmeldung: »Die Tourismusbranche begrüßte dies.«

Der wissenschaftliche Apparat der Gewerkschaften allerdings hat schon im vergangenen Frühjahr auf Risiken für die psychische und körperliche Gesundheit aufmerksam gemacht: vermehrte Unfallgefahr, Burnout, Schlaganfall, Krebs.

Begründet wird die Gängelei zu mehr Plackerei, die den früheren Tod und – Achtung! – einen höheren Krankenstand verspricht, also mit der Behauptung, es werde zuwenig gearbeitet. Gleichgültig, dass Studien zufolge die Produktivität nach acht Stunden sinkt, die Fehleranfälligkeit hingegen steigt. Und macht gar nichts, dass gemessen an geschwächter Nachfrage eher zuviel gearbeitet wird, denn darum geht es gar nicht. Die Ziele sind die alten: erstens die absolute (länger arbeiten) und relative (produktiver, also intensiver arbeiten) Mehrwertrate erhöhen, zweitens das Arbeitskräfteangebot vergrößern, um Druck auf die Löhne auszuüben.

Die Gewerkschaften haben angedeutet, dass eine Abschaffung des Achtstundentags für sie nicht verhandelbar sei. Kommt es zur Arbeitszeitverlängerung per Gesetz, wird man die Gewerkschaften an diese Haltung erinnern müssen. Bleibt es dann bei müden Aktionen, darf man über den weiteren Nutzen dieser Organisationen nachzudenken beginnen.

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.

Ich möchte einen Leserbrief zum Artikel verfassen

Ähnliche:

  • Die britischen Eisenbahner streikten am Sonnabend bereits das zw...
    Geoffreyy Swaine/Avalon.red/imago
    31.07.2023

    Geld für die Bosse

    Großbritannien: Streik von Eisenbahngewerkschaft RMT. Regierungsentschädigung höher als Lohnforderung
  • Bei der Parlamentswahl am 13. Dezember wurde der Langzeitpremier...
    Mick Tsikas/AAP/AP/dpa
    02.01.2023

    Neustart auf Fidschi

    Frischgewählte Regierung gibt sich gewerkschaftsfreundlich. Mindestlohnerhöhung zum neuen Jahr

Mehr aus: Ansichten