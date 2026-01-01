Trump treibt seine Immobilienpläne für Gaza voran

AP Photo/Evan Vucci

Davos. US-Präsident Donald Trump hat beim Weltwirtschaftsforum in Davos seine Pläne für einen Wiederaufbau des Gazastreifens vorgestellt, die unter anderem den Bau luxuriöser Wolkenkratzer mit Blick aufs Mittelmeer vorsehen. »Ich werde in Gaza großen Erfolg haben, das wird ein wunderschöner Anblick«, sagte Trump am Donnerstag bei der Gründung seines »Friedensrates«, der unter anderem die Regierungsmacht in dem palästinensischen Gebiet innehaben soll. Trump sagte, er sei »im Herzen« immer noch Immobilienunternehmer und sehe im Gazastreifen »ein großartiges Stück Land« am Meer.

Jared Kushner – Immobilienmogul und Schwiegersohn von Trump – stellte die Einzelheiten seines »Masterplans« für ein »Neues Gaza« vor. Er zeigte Entwürfe für neue Wohngebiete, die neben Hochhäusern auch Luxushotels vorsehen. Durch das Bauprojekt könne der Küstenstreifen zum »Reiseziel« werden. Seit Jahrzehnten wird die Enklave vollständig durch Israel abgeriegelt. Seit Oktober 2023 verübt Tel Aviv einen Genozid gegen die Palästinenser im Gazastreifen und hat das Gebiet fast vollständig zerstört.

Um Infrastruktur und öffentliche Einrichtungen im Gazastreifen wieder aufzubauen, sind Kushners Angaben zufolge Investitionen in Höhe von 25 Milliarden Dollar (mehr als 21,3 Milliarden Euro) erforderlich. Hierfür sei nur noch die Entwaffnung der Hamas nötig. Dann würden »fantastische Investitionsmöglichkeiten entstehen,« sagte Kushner. Die Wörter Palästina oder Palästinenser kamen bei der Vorstellung des »Friedensrats« ebenso wenig zur Sprache wie deren Recht auf Selbstbestimmung und einen eigenen Staat. (AFP/jW)