Online-Plattform X des Tech-Milliardärs Elon Musk gestört

Algi Febri Sugita/ZUMA Press Wire/dpa

Austin. Die Online-Plattform X des Tech-Milliardärs Elon Musk war am Freitag nachmittag in mehreren Ländern über mehr als eine Stunde hinweg ausgefallen , berichtete dpa gleichentags. Von der Störung war auch der KI-Dienst Grok betroffen, der ebenfalls zu dem Musk-Imperium gehört.

Die Aussetzer begannen gegen 15:45 Uhr. Erst nach 17:00 Uhr normalisierte sich die Lage langsam wieder. Ab 18:00 Uhr hatten die meisten Anwender keine Probleme mehr, sich bei X anzumelden oder den Dienst auf dem Smartphone zu nutzen.

Von X gab es keine aktuelle Stellungnahme zu den Problemen. Der Internet-Monitoringdienstleister Netblocks meldete auf Mastodon, es handele sich offenbar nicht um Zensur- oder Blockademaßnahmen, sondern eine technische Störung. Bei Portalen wie allestörungen.de häuften sich in mehreren Wellen Fehlermeldungen betroffener Nutzer, bevor die Störmeldungen wieder abflauten. (dpa/jW)