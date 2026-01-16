Libanon: Ermittlungen wegen Entführung im Auftrag des Mossad

Mohammad Zaatari/AP/dpa Staat ohne Souveränität über sein Territorium: Israelischer Luftangriff im Südlibanon (Kfar Hatta, 11.1.2026)

Beirut. Wegen des Verdachts, im Auftrag des israelischen Auslandsgeheimdienstes Mossad einen früheren General im Libanon entführt zu haben, ermittelt die libanesische Justiz gegen vier Verdächtige. Sie stünden unter dem Verdacht, »gegen Geldsummen« den früheren General Ahmad Schukr entführt zu haben, erklärte ein Justizvertreter am Donnerstag. Ein Verdächtiger wurde demnach festgenommen, nach drei weiteren wird gefahndet. Der frühere General der libanesischen Sicherheitstkräfte im Bekaa-Tal war am 17. Dezember verschwunden. Ein Bruder des Ex-Generals soll an der Gefangennahme des israelischen Luftwaffenpiloten Ron Arad 1986 beteiligt gewesen sein. Arad hatte sich mit seinem Schleudersitz gerettet, nachdem sein Flugzeug im Oktober 1986 nach dem Eindringen in den Luftraum des Libanon abgeschossen wurde. (AFP/jW)