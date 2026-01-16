Von der Leyen will möglichen Angriff auf den Iran »nicht kommentieren«

Petros Karadjias/AP/dpa Ursula von der Leyen am Donnerstag mit Durchblick in Nikosia

Limassol. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen will sich nicht direkt zu dem möglichen Szenario eines Angriffs der USA oder Israels auf den Iran bzw. dessen Staatsführung äußern. »Ich kann die Aktivitäten anderer Länder nicht kommentieren. Es liegt an ihnen, zu entscheiden, was sie tun«, sagte die Politikerin am Donnerstag am Rande von politischen Gesprächen in Zypern bei einer Pressekonferenz. Zugleich betonte sie, was im Iran geschehe, sei abscheulich. Von der Leyen verwies zudem darauf, dass die EU an neuen Sanktionen gegen verantwortliche Politiker im Iran arbeitet. Diese sollen nach ihren Angaben dabei helfen, ein Ende der derzeitigen Regierung im Iran herbeizuführen. EU-Sanktionen zeigten Wirkung und schwächten das Regime, sagte sie. (dpa/jW)