Aus: Ausgabe vom 23.01.2026, Seite 4 / Inland

Städtetag ruft nach Soforthilfe

Dresden. Angesichts der Haushaltsdefizite vieler Kommunen hat der Deutsche Städtetag seine Forderungen nach Unterstützung durch Bund und Länder bekräftigt. »Unsere Handlungsfähigkeit und Gestaltungsfähigkeit ist gefährdet«, so Städtetagspräsident Burkhard Jung (SPD) am Donnerstag. Konkret forderte der Städtetag eine Soforthilfe, die etwa dem derzeitigen jährlichen Defizit der kommunalen Haushalte von 30 Milliarden Euro entspreche. Die Kommunen sollten stärker von der Umsatzsteuer profitieren, zudem solle der Bund mehr Gelder für die Kinder- und Jugendhilfe bereitstellen. (AFP/jW)

