Gegründet 1947 Freitag, 23. Januar 2026, Nr. 19
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 23.01.2026, Seite 4 / Inland

»Reichsbürger«: Razzia in Sachsen

Dresden. Die Polizei ist in Sachsen gegen die »Reichsbürger«-Szene um die Gruppe von Heinrich XIII. Prinz Reuß vorgegangen. Elf Objekte im Erzgebirge und im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge wurden am Donnerstag morgen durchsucht, wie die Generalstaatsanwaltschaft mitteilte. Den acht Beschuldigten im Alter von 38 bis 63 Jahren wird Mitgliedschaft in oder Unterstützung einer terroristischen Vereinigung vorgeworfen. Demnach sollen sie bei dem Aufbau eines Systems von sogenannten Heimatschutzkompanien nach dem Sturz der deutschen Regierung eingeplant gewesen sein. Ein 41jähriger wurde aufgrund eines Haftbefehls des Oberlandesgerichts Dresden in Freiberg festgenommen. (dpa/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.