»Reichsbürger«: Razzia in Sachsen

Dresden. Die Polizei ist in Sachsen gegen die »Reichsbürger«-Szene um die Gruppe von Heinrich XIII. Prinz Reuß vorgegangen. Elf Objekte im Erzgebirge und im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge wurden am Donnerstag morgen durchsucht, wie die Generalstaatsanwaltschaft mitteilte. Den acht Beschuldigten im Alter von 38 bis 63 Jahren wird Mitgliedschaft in oder Unterstützung einer terroristischen Vereinigung vorgeworfen. Demnach sollen sie bei dem Aufbau eines Systems von sogenannten Heimatschutzkompanien nach dem Sturz der deutschen Regierung eingeplant gewesen sein. Ein 41jähriger wurde aufgrund eines Haftbefehls des Oberlandesgerichts Dresden in Freiberg festgenommen. (dpa/jW)