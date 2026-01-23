Botschaftsmitarbeiter ausgewiesen
Berlin. Deutschland weist im Zusammenhang mit der Festnahme einer mutmaßlichen Spionin für Russland einen Mitarbeiter der russischen Botschaft in Berlin aus. Das teilte Außenminister Johann Wadephul (CDU) am Donnerstag am Rande eines Besuches in der äthiopischen Hauptstadt Addis Abeba mit. Das Auswärtige Amt habe den russischen Botschafter einbestellt und die betreffende Person an der russischen Botschaft mit sofortiger Wirkung zur unerwünschten Person erklärt. Die mutmaßliche Spionin sitzt nach ihrer Festnahme in Berlin in Untersuchungshaft. Wie die Bundesanwaltschaft mitteilte, setzte ein Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs den Haftbefehl gegen die Deutsch-Ukrainerin in Vollzug. (dpa/jW)
