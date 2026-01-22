Gegründet 1947 Donnerstag, 22. Januar 2026, Nr. 18
Aus: Ausgabe vom 22.01.2026, Seite 4 / Inland

AfD trommelt weiter für Wehrpflicht

Berlin. Der verteidigungspolitische Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion, Rüdiger Lucassen, hat erneut für eine Reaktivierung der Wehrpflicht plädiert. »Ohne eine Rückkehr zu einem verpflichtenden Wehrdienstmodell wird es weder gelingen, die für eine einsatzbereite Bundeswehr erforderliche Mannstärke rechtzeitig zu erreichen, noch eine belastbare Reserve zur Aufwuchsfähigkeit im Verteidigungsfall aufzubauen«, sagte Lucassen laut einer am Donnerstag von der Fraktion verbreiteten Pressemitteilung. (dpa/jW)

