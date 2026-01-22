Aus: Ausgabe vom 22.01.2026, Seite 4 / Inland
AfD trommelt weiter für Wehrpflicht
Berlin. Der verteidigungspolitische Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion, Rüdiger Lucassen, hat erneut für eine Reaktivierung der Wehrpflicht plädiert. »Ohne eine Rückkehr zu einem verpflichtenden Wehrdienstmodell wird es weder gelingen, die für eine einsatzbereite Bundeswehr erforderliche Mannstärke rechtzeitig zu erreichen, noch eine belastbare Reserve zur Aufwuchsfähigkeit im Verteidigungsfall aufzubauen«, sagte Lucassen laut einer am Donnerstag von der Fraktion verbreiteten Pressemitteilung. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Ich möchte einen Leserbrief zum Artikel verfassen
Mehr aus: Inland
-
Was wird dieses Jahr geboten?vom 22.01.2026
-
Für viele ein Schockvom 22.01.2026
-
Juristische Extrarunde angeordnetvom 22.01.2026
-
Eisenharte Krisevom 22.01.2026
-
Anruf von der Deutschen Bankvom 22.01.2026