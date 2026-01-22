NATO-Krise: Grünen-Chefin für »Plan B«

Berlin. Die Grünen-Vorsitzende Franziska Brantner hat angesichts der Spannungen mit den USA auf längere Sicht eine europäische Alternative zur NATO gefordert. Es brauche einen »Plan B«, sagte sie dem Handelsblatt (Mittwochausgabe): »Europa ist zur Einigkeit verpflichtet und muss selbst verteidigungsfähig werden.« Sie fügte hinzu: »Sonst werden wir verfrühstückt.« Bundeskanzler Merz zeige gegenüber Trump »bislang nicht Klarheit und Härte«. Ein Ausgangspunkt für eine europäische Alternative zu dem Militärbündnis könne die sogenannte Koalition der Willigen in der Ukraine-Unterstützung sein, sagte Brantner. Daraus könne eine »Fähigkeitskoalition« werden, »eine Gruppe derjenigen, die vorangehen wollen«. (AFP/jW)