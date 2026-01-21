Gegründet 1947 Mittwoch, 21. Januar 2026, Nr. 17
Moldau will GUS verlassen

Chișinău. Die Republik Moldau plant den endgültigen Austritt aus der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS). Das sagte Außenminister Mihai Popșoi am Dienstag im Sender Radio Moldova. Die Anerkennung der Gründungsdokumente der GUS von 1991 und von deren Statut von 1993 solle aufgekündigt werden. Sein Ministerium bereite eine entsprechende Entscheidung des Parlaments vor. In der GUS sind seit 1991 ehemalige Sowjetrepubliken organisiert. (dpa/jW)

