Israel und Griechenland vertiefen Kooperation

Athen. Griechenland und Israel wollen ihre militärische Zusammenarbeit weiter vertiefen. Dies teilten die Verteidigungsminister beider Länder, Nikos Dendias und Israel Katz, am Dienstag nach Gesprächen in Athen mit. Man habe vereinbart, technisches Wissen auszutauschen, um »Schwärme unbemannter Fahrzeuge (Drohnen) sowie unbemannter Unterwasserfahrzeuge bekämpfen zu können«, sagte Dendias. Sein Amtskollege Katz warnte vor Versuchen, in der Region neue Imperien zu errichten – solche Vorhaben seien zum Scheitern verurteilt. (dpa/jW)