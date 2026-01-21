In Vietnam startet 14. Parteikongress

Hanoi. Am Dienstag hat der 14. Kongress der Kommunistischen Partei Vietnams (KPV) in Hanoi begonnen. Bis zum Sonntag, dem letzten Tag der alle fünf Jahre stattfindenen Konferenz, wird über die Führung der Partei entschieden. Es gilt als wahrscheinlich, dass To Lam den höchsten Posten des Generalsekretärs behalten wird. Nach dem Rücktritt von Vo Van Thuong wurde er im Mai 2024 zum Partei- und damit De-facto-Staatschef gewählt. Neben der Wahl des Zentralkomitees und Politbüros wird dabei auch über die Ausrichtung der Wirtschafts- und Außenpolitik des Landes entschieden. (jW)