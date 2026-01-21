UN-Bericht: globaler »Wasserbankrott«
Richmond Hill. Die Welt tritt einem UN-Bericht zufolge in ein »Zeitalter des globalen Wasserbankrotts« ein. Begriffe wie »Wasserknappheit« oder »Wasserkrise« spiegelten die Realität an vielen Orten nicht mehr wider, weil sie zeitweilige und potentiell reversible Zustände suggerierten, hieß es am Montag (Ortszeit) von der Universität der Vereinten Nationen in Kanada. Kennzeichnend seien inzwischen aber unumkehrbare Verluste bei Süßwasserreserven. Viele Gesellschaften haben dem Bericht zufolge nicht nur ihr jährliches Kontingent an erneuerbarem Wasser aus Flüssen, Böden und Schneedecken überschritten, sondern auch ihre langfristigen Reserven in Grundwasserleitern, Gletschern, Feuchtgebieten und anderen natürlichen Reservoirs aufgebraucht. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Ausland
-
Ohne Kommentarvom 21.01.2026
-
Was passiert in Aleppo?vom 21.01.2026
-
Eine Stadt nach der anderenvom 21.01.2026
-
Flüchtlingsabwehr mit Milizenvom 21.01.2026
-
Technokraten für Gazavom 21.01.2026
-
Der 13. Tagvom 21.01.2026