Gegründet 1947 Mittwoch, 21. Januar 2026, Nr. 17
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 21.01.2026, Seite 6 / Ausland

UN-Bericht: globaler »Wasserbankrott«

Richmond Hill. Die Welt tritt einem UN-Bericht zufolge in ein »Zeitalter des globalen Wasserbankrotts« ein. Begriffe wie »Wasserknappheit« oder »Wasserkrise« spiegelten die Realität an vielen Orten nicht mehr wider, weil sie zeitweilige und potentiell reversible Zustände suggerierten, hieß es am Montag (Ortszeit) von der Universität der Vereinten Nationen in Kanada. Kennzeichnend seien inzwischen aber unumkehrbare Verluste bei Süßwasserreserven. Viele Gesellschaften haben dem Bericht zufolge nicht nur ihr jährliches Kontingent an erneuerbarem Wasser aus Flüssen, Böden und Schneedecken überschritten, sondern auch ihre langfristigen Reserven in Grundwasserleitern, Gletschern, Feuchtgebieten und anderen natürlichen Reservoirs aufgebraucht. (dpa/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.