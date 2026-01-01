Forschungsministerin für Fusionsreaktor
Berlin. Dorothee Bär (CSU) sieht die Zukunft der Energieversorgung in Deutschland auch in der Fusionstechnologie. »Ich habe mich bewusst dafür entschieden, dass wir in Deutschland auf Fusion setzen«, sagte die Forschungsministerin der Süddeutschen Zeitung vom Montag. »Der erste Fusionsreaktor soll in Deutschland stehen.« Bei der Kernfusion wird die Energie nicht durch Spaltung, sondern durch Verschmelzung von Atomkernen gewonnen. Derzeit ist dies ein Zukunftsprojekt, wie es beim Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung heißt. (AFP/jW)
