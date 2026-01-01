Merz erneuert Einladung an Al-Scharaa
Berlin. Bundeskanzler Friedrich Merz hält seine Einladung an Syriens Übergangspräsidenten Ahmed Al-Scharaa aufrecht. Das sagte der CDU-Politiker am Montag in Berlin. Das ursprünglich für Montag und Dienstag geplante Treffen war aufgrund anhaltender Unsicherheit über die Lage im Nordosten Syriens vorerst abgesagt worden. Auf dem Treffen sollten die Abschiebungen in Deutschland lebender syrischer Flüchtlinge und die deutsche Beteiligung am Wiederaufbau des durch 14 Jahre Bürgerkrieg gezeichneten Landes thematisiert werden. Eine geplante Großdemonstration gegen den Staatsbesuch sollte am späten Montag nachmittag in Berlin trotzdem stattfinden. (dpa/jW)
