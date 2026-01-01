DIHK: Höchster Zahl an Firmenpleiten seit elf Jahren

Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa

Berlin. Die BRD-Wirtschaft zeigt sich alarmiert über die Zahlen der Firmenpleiten. »Monat für Monat sehen ​wir neue Rekorde bei den Unternehmensinsolvenzen. So ist es ‍auch im Oktober 2025«, sagte Chefanalyst Volker Treier von der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK) am Montag. »Wir erleben die höchste Zahl an insolvenzbedingten Betriebsaufgaben seit elf Jahren.« ‍Allein für Oktober meldeten die Amtsgerichte nach endgültigen Ergebnissen insgesamt 2108 beantragte Firmenpleiten und damit 4,8 Prozent mehr als im Vorjahresmonat, wie das Statistische Bundesamt mitteilte.

Die Zahl der beantragten Regelinsolvenzen lag nach vorläufigen Angaben im Dezember 2025 sogar 15,2 Prozent ​über dem Niveau vor Jahresfrist. Dieser ​Schnellindikator greift Meldungen der Plattform Insolvenzbekanntmachungen.de auf. Für die amtliche Statistik werden dann direkt Daten von Gerichten verwendet, die nicht ‌so schnell zur Verfügung stehen, da sie nochmals geprüft werden.

Die Rezession 2023 und 2024 und auch die weitgehende Stagnation der Wirtschaft im vergangenen Jahr hat viele Betriebe belastet. »Für 2025 rechnen wir insgesamt mit ‍deutlich mehr als 23.000 Insolvenzen«, erklärte DIHK-Experte Treier. (Reuters/jW)