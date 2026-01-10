Hoher Andrang bei RLK 2026

Jens Schulze Blick in den schon gut gefüllten Konferenzsaal

In einem Zwischenprogramm wurde um 12.30 Uhr das Aktionsprogramm der DKP zur Frage von Krieg und Frieden vorgestellt. Der jW-Geschäftsführer Sebastian Carlens rief dazu auf, die junge Welt als Veranstalter der jährlichen Rosa-Luxemburg-Konferenz (RLK) mit einem Abonnement oder einer Spende zu unterstützen. Kollegen aus dem jW-Aktionsbüro stellten kurz vor, wie man die Zeitung fördern kann. Spenden sind erforderlich, um die Konferenz weiter ausrichten zu können.

Unterdessen stehen immer noch Menschen am Eingang an, um zur Konferenz eingelassen zu werden; der Andrang ist enorm. Laut Carlens erzielte die diesjährige RLK einen Ticketverkaufsrekord. Ob es auch ein Besucherrekord wird, sei noch nicht sicher, da das Wetter die Anreise einiger Menschen verhinderte. Doch mehrere tausend Besucherinnen und Besucher sind bereits in den Hallen. (mp)