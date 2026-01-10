Gegründet 1947 Sa. / So., 10. / 11. Januar 2026, Nr. 8
Fotoimpressionen von der 31. Internationalen Rosa-Luxemburg-Konferenz in Berlin (Teil 4)

1. von 6 Fotos
Jens Schulze
Mit ihren Transparenten übernimmt eine Manifestation für die internationale Solidarität die Bühne – Solidarität mit allen vom Imperialismus betroffenen Ländern der Welt
Torben Hoeke
Zur Rolle einer klassenorientierten Gewerkschaft spricht die Italienerin Cinzia Della Porta von der Basisgewerkschaft USB
Anna Joerke/Junge Welt
Die palästinensische Schauspielerin Lamis Ammar erfuhr, ebenso wie die von ihr rezitierte Darin Tatur, in den vergangenen Jahren wiederholt Repression. Für die Konferenz gibt sie eine szenische Lesung
Joshua Regitz/jW
Anna Joerke/jW
Den programmatischen Abschluss der Konferenz bildet die Podiumsdiskussion, moderiert von jW-Chefredakteur Daniel Bratanovic (4. v. r.)
Anna Joerke/junge Welt

