Grünen-Politiker Nouripour beklagt Gestank im Bundestag

Michael Kappeler/dpa Bei Gestank macht die Arbeit keinen Spaß (Berlin, 14.5.2025)

Berlin. Baumängel führen nach Angaben von Bundestagsvizepräsident Omid Nouripour (Grüne) dazu, dass es im Plenarbereich des Reichstagsgebäudes und im Jakob-Kaiser-Haus regelrecht stinkt. Einst seien für die Abflüsse sogenannte SML-Rohre eingesetzt worden – und das auch waagerecht. »Das führt dazu, dass sie schneller korrodieren, Abwasser sammelt sich, Schwefelsäure entsteht, beschädigt die Rohre, und es stinkt«, sagte Nouripour am Freitag dem Spiegel.

Der waagerechte Einbau sei nicht sonderlich schlau gewesen. »Das weiß jeder Fachmann.« Der Politiker, der seine Studiengänge in geistes- und sozialwissenschaftlichen Fächern nicht abschloss, ist Vorsitzender der Baukommission des Bundestags. Nach seinen Angaben besteht insgesamt ein enormer Sanierungsbedarf beim Bundestag und den Abgeordnetenbüros. »Zwei Drittel der Gebäude müssen in den nächsten 20 Jahren saniert werden.« (dpa/jW)