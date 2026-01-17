Gegründet 1947 Montag, 19. Januar 2026, Nr. 15
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 17.01.2026, Seite 4 (Beilage) / Wochenendbeilage
RLK

Größe und Breite

Impressionen von der 31. Internationalen Rosa-Luxemburg-Konferenz
1. von 20 Fotos
Anna Jörke/jW
Große Saalmanifestation: Solidarität mit den Opfern imperialistischer Raubzüge
Christian-Ditsch.de
Eröffnungskonzert der Band Kontrast
Joshua Regitz/jW
Podiumsgespräch: »Butter statt Kanonen. Was tun gegen Aufrüstung, Militarisierung und Kriegsgefahr?«
Joshua Regitz/jW
Sweet is the Punk. G.P.S. heizen ein
Joshua Regitz/jW
Fäuste kann man auch ballen. Teilnehmer der Konferenz
junge Welt
Francesca Albanese ist live zugeschaltet und spricht zu Israels Krieg gegen die palästinensische Bevölkerung
Christian-Ditsch.de
Ulrike Eiffler erinnert an den im Dezember verstorbenen Schauspieler, Gewerkschafter und Internationalisten Rolf Becker
Joshua Regitz/jW
Jugend hört
Anna Jörke/jW
Jugend diskutiert. Nein zur Wehrpflicht!
Joshua Regitz/jW
Reges Treiben in der Nachbarhalle, in der verschiedene Organisationen ihre Stände aufgebaut haben
Torben Hoeke
In Solidarität mit Mumia Abu-Jamal: Noelle Hanrahan, Gründerin von Prison Radio
Anna Jörke/jW
Manuel Pineda aus Spanien über Kubas Stellung in einer multipolaren Welt
Jens Schulze
Szenische Lesung. Lamis Ammar: »Mein bedrohliches Gedicht«
Jens Schulze
Jörg Goldberg spricht zur Epochenkrise des westlichen Kapitalismus und die Folgen für die BRD
Christian-Ditsch.de
Kulturpodium: Jake Romm, Repräsentant der Hind Rajab Foundation aus den USA
Jens Schulze
Robert Holbrook gibt Antworten auf die Frage, ob die USA vor einem Bürgerkrieg stehen
Christian-Ditsch.de
Souverän und mit leichter Hand. Gina Pietsch gibt die bewährte Conférencière
Torben Hoeke
Klassenorientiert gegen den Krieg. Cinzia Della Porta spricht über Arbeiterproteste und Gewerkschaften
Torben Hoeke
Die Rolle der Medien bei der Militarisierung beleuchtet Irene Zugasti Hervás
Jens Schulze
Rumpelkinder – Schmuddelstilzchen. Andreas Rebers singt Franz Josef Degenhardt

Zwei alte Industriehallen, die das angemessene Ambiente schufen, mit interessiertem, mit internationalistischem, mit solidarischem Publikum zu füllen – das gelang beinahe mühelos: ein Rekord an verkauften Tickets zur nunmehr 31. Internationalen Rosa-Luxemburg-Konferenz (unter dem Motto: »Kopfüber in den Krieg. Gegen Rüstungswahn und mediale Mobilmachung«) am 10. Januar in den Wilhelm-Studios im Norden Berlins. Größe ist das eine. Breite und Vielfalt das andere. Referenten unterschiedlichster Provenienz zu unterschiedlichsten Themen, ein Grußwort aus dem Untergrund, eine Manifestation der Solidarität, die allerdings alle eines einte: die Kritik an den herrschenden Verhältnissen – weltweit. Dazu eine Kapelle, Chansons, Rap und Punk in kritischem Geiste sowie eine ganze Halle voller Material wider die Ordnung der Unterdrückung. So mannigfaltig, so buntscheckig war die Konferenz. Die kommende im Jahr 2027 soll der vergangenen darin nicht nachstehen. Das ist jedenfalls unser Anspruch. (jW)

Friedenspropaganda statt Kriegsspielzeug

Mit dem Winteraktionsabo bieten wir denen ein Einstiegsangebot, die genug haben von der Kriegspropaganda der Mainstreammedien und auf der Suche nach anderen Analysen und Hintergründen sind. Es eignet sich, um sich mit unserer marxistisch-orientierten Blattlinie vertraut zu machen und sich von der Qualität unserer journalistischen Arbeit zu überzeugen. Und mit einem Preis von 25 Euro ist es das ideale Präsent, um liebe Menschen im Umfeld mit 30 Tagen Friedenspropaganda zu beschenken.

Jetzt bestellen

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.