Venezuela: Rodríguez kündigt Reformen an

Caracas. Venezuelas Interimspräsidentin Delcy Rodríguez hat dem Parlament eine Gesetzesinitiative zur Reform der Ölförderlizenzen vorgelegt. Damit sollen zusätzliche ausländische Investitionen in den Sektor ermöglicht werden, sagte sie in der Volksversammlung am Donnerstag (Ortszeit). Außerdem erklärte sie, Venezuela habe »keine Angst« vor einer diplomatischen Konfrontation mit Washington. Nach dem US-Angriff auf das Land und der Entführung von Präsident Nicolás Maduro am 3. Januar, hatte sich US-Präsident Donald Trump bereiterklärt, mit Maduros enger Verbündeten Rodríguez zusammenzuarbeiten, solange ihre Regierung sich an die Vorgaben Washingtons hält. (dpa/AFP/jW)