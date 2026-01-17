»Sicherheitskonferenz« lädt Iran aus
Berlin. Mit Verweis auf das Vorgehen iranischer Sicherheitskräfte gegen Demonstranten hat die sogenannte Sicherheitskonferenz in München (MSC) ihre Einladung an iranische Regierungsvertreter zurückgezogen. »Vor mehreren Wochen wurde eine Einladung an einzelne Regierungsvertreter aus dem Iran ausgesprochen. Angesichts der aktuellen Vorgänge wird die Münchner Sicherheitskonferenz diese Einladungen nicht aufrechterhalten«, sagte ein MSC-Sprecher am Freitag gegenüber dpa. Zuvor hatte das Auswärtige Amt von einer Einladung »abgeraten«. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Inland
-
Was fordern die Überlebenden des Brandanschlags?vom 17.01.2026
-
Vorfahrt für Kampfpanzervom 17.01.2026
-
Gericht auf »ukrainischer Spur«vom 17.01.2026
-
Kriegsertüchtigung an der Weservom 17.01.2026
-
Bundesregierung nimmt den Wolf ins Visiervom 17.01.2026