Aus: Ausgabe vom 17.01.2026, Seite 4 / Inland

»Sicherheitskonferenz« lädt Iran aus

Berlin. Mit Verweis auf das Vorgehen iranischer Sicherheitskräfte gegen Demonstranten hat die sogenannte Sicherheitskonferenz in München (MSC) ihre Einladung an iranische Regierungsvertreter zurückgezogen. »Vor mehreren Wochen wurde eine Einladung an einzelne Regierungsvertreter aus dem Iran ausgesprochen. Angesichts der aktuellen Vorgänge wird die Münchner Sicherheitskonferenz diese Einladungen nicht aufrechterhalten«, sagte ein MSC-Sprecher am Freitag gegenüber dpa. Zuvor hatte das Auswärtige Amt von einer Einladung »abgeraten«. (dpa/jW)

