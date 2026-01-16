Aus: Ausgabe vom 16.01.2026, Seite 4 / Inland
Seltener Asyl für Iraner und Syrer
Berlin. Die Geflüchtetenorganisation Pro Asyl hat kritisiert, dass Menschen aus Afghanistan, Iran und Syrien immer seltener Asyl in Deutschland bekommen. Die neuen Machthaber in Syrien setzten auf Gewalt und Unterdrückung, ebenso wie die »Terrorregime« im Iran und in Afghanistan, erklärte am Donnerstag Pro-Asyl-Geschäftsführer Karl Kopp. Der Organisation zufolge wurden 2025 rund 95 Prozent aller Asylanträge von Menschen aus Syrien und 73 Prozent aller Anträge von Iranern abgelehnt. (AFP/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Ich möchte einen Leserbrief zum Artikel verfassen
Mehr aus: Inland
-
Wie ging die DDR gegen rechte Subkulturen vor?vom 16.01.2026
-
Für wie gefährlich halten Sie die Transporte?vom 16.01.2026
-
Wegner schlägt aufvom 16.01.2026
-
Bundeswehr auf »Erkundungsmission«vom 16.01.2026
-
Kliniken zum Sterben freigegebenvom 16.01.2026
-
Ware Wohnraum immer knappervom 16.01.2026