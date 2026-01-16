AfD: Mindestens drei Vertreter bei »Siko«
Berlin. Bei der diesjährigen Münchner »Sicherheitskonferenz« (»Siko«) wird die AfD nach eigenen Angaben mit mindestens drei Bundestagsabgeordneten vertreten sein. Bereits bekannt war eine Einladung des verteidigungspolitischen Sprechers der Fraktion, Rüdiger Lucassen, der nach Angaben seines Büros in der Vergangenheit schon dreimal an dem Treffen teilgenommen hatte. Daneben hat auch der baden-württembergische Abgeordnete Heinrich Koch, Mitglied im Verteidigungsausschuss, eine Einladung erhalten, wie er der dpa nach Angaben vom Donnerstag bestätigte. Zudem ist die AfD-Außenpolitikerin Anna Rathert eingeladen worden, wie ihr Büro bestätigte. Die »Siko« findet vom 13. bis 15. Februar statt. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
