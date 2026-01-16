Emden: NATO-Manöver beginnt

Emden. Für das Großmanöver »Steadfast Dart 26« hat die NATO damit begonnen, Tausende Soldaten sowie Material und Militärfahrzeuge aus ganz Europa in die Bundesrepublik zu verlegen. Deutschland ist in den kommenden Wochen Gastgebernation der in diesem Jahr umfangreichsten Übung des Militärbündnisses. »Von heute an werden in Deutschland rund 10.000 Soldatinnen und Soldaten ankommen«, sagte der italienische General Nicola Mandolesi am Donnerstag im ostfriesischen Emden. »Mit dieser Übung demonstriert die NATO ihre Fähigkeit, sich schnell von Süden nach Norden und von Westen nach Osten zu bewegen, und zeigt, dass die NATO geeint, leistungsfähig und insgesamt bereit ist«, erklärte Mandolesi. (dpa/jW)