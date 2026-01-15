Frankreich: Britische Ultrarechte ausgewiesen
Paris. Frankreich hat am Mittwoch zehn Briten ausgewiesen, die an der nordfranzösischen Küste Boote von Geflüchteten zerstört und rassistische Propaganda betrieben haben. Den als Mitglieder der Gruppe »Raise the Colours« identifizierten Ultrarechten seien Einreise und Aufenthalt untersagt worden, teilte Frankreichs Innenminister Laurent Nuñez mit. »Raise the Colours« hatte im Sommer in Großbritannien dazu aufgerufen, überall im Land britische Flaggen aufzuhängen, um »Patriotismus« zu stärken. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Ausland
-
Ohne Kommentarvom 15.01.2026
-
Versorgungslage in Kiew dramatischvom 15.01.2026
-
Alle Macht dem Präsidentenvom 15.01.2026
-
Der KI-Monarchvom 15.01.2026
-
Luftabwehr nicht bereit oder deaktiviert?vom 15.01.2026