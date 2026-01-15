Gegründet 1947 Donnerstag, 15. Januar 2026, Nr. 12
Frankreich: Britische Ultrarechte ausgewiesen

Paris. Frankreich hat am Mittwoch zehn Briten ausgewiesen, die an der nordfranzösischen Küste Boote von Geflüchteten zerstört und rassistische Propaganda betrieben haben. Den als Mitglieder der Gruppe »Raise the Colours« identifizierten Ultrarechten seien Einreise und Aufenthalt untersagt worden, teilte Frankreichs Innenminister Laurent Nuñez mit. »Raise the Colours« hatte im Sommer in Großbritannien dazu aufgerufen, überall im Land britische Flaggen aufzuhängen, um »Patriotismus« zu stärken. (dpa/jW)

