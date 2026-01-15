Gegründet 1947 Donnerstag, 15. Januar 2026, Nr. 12
Aus: Ausgabe vom 15.01.2026, Seite 6 / Ausland

Westsahara: Delegation an Einreise gehindert

Laâyoune. Die marokkanischen Behörden haben am Dienstag erneut einer spanischen Beobachtermission die Einreise in die besetzte Westsahara verweigert. Laut Mitteilung auf X wurden Carmelo Ramírez, Berater der Lokalregierung von Gran Canaria, Noemí Santana Perera, Abgeordnete der linken Partei Podemos im Madrider Parlament, und Fernando Ruiz Pérez, Sekretär von Podemos Canarias, am Flughafen der Stadt Laâyoune abgewiesen. Regelmäßig werden Aktivisten und Journalisten, die sich vor Ort ein Bild von der Menschenrechtslage machen wollen, von dem nordafrikanischen Königreich an der Einreise gehindert. (jW)

