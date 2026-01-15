Grönland: Souveränität zur Zeit kein Thema

Nuuk. Angesichts der US-Besitzansprüche auf Grönland ist eine künftige Unabhängigkeit der arktischen Insel von Dänemark aus Sicht ihres Regierungschefs Jens-Frederik Nielsen derzeit kein Thema. »Der Zeitpunkt ist nicht gekommen, um darüber zu sprechen«, sagte Nielsen am Mittwoch kurz vor einem Krisentreffen der Außenminister Grönlands, Dänemarks und der USA zu der Arktisinsel im Weißen Haus vor Journalisten. »Es ist nicht der richtige Moment, mit unserem Recht auf Selbstbestimmung zu spielen, wenn ein anderes Land davon spricht, uns zu annektieren«, sagte Nielsen. (AFP/jW)