Japan: Regierung löst Parlament auf

Tokio. Japans Ministerpräsidentin Takaichi Sanae hat die Auflösung des Parlaments angekündigt, wodurch Neuwahlen nötig werden. Der Schritt solle kommende Woche erfolgen, teilte der Generalsekretär ihrer konservativen Liberaldemokratischen Partei, Suzuki Shunichi, am Mittwoch mit. Neuwahlen seien nötig, damit die Japaner zugleich über die neue Koalition der LDP mit der rechten Japan Innovation Party abstimmen können. Zudem ​sollen mit dem Urnengang Hilfen für die Wirtschaft und höhere Verteidigungsausgaben legitimiert werden, so Suzuki. Als möglicher Termin wurde der 8. Februar genannt. (Reuters/jW)