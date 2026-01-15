Gegründet 1947 Donnerstag, 15. Januar 2026, Nr. 12
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 15.01.2026, Seite 4 / Inland

Rheinland-Pfalz: Zwölf Parteien zugelassen

Mainz. Der rheinland-pfälzische Landeswahlausschuss hat zwölf Parteien zur Landtagswahl am 22. März zugelassen. Vier eingereichte Landeslisten wurden zurückgewiesen, wie Landeswahlleiter Marco Ludwig am Mittwoch in Mainz mitteilte. Dazu gehören neben dem marktradikalen Team Freiheit der früheren AfD-Chefin Frauke Petry die Werteunion, das christlich-fundamentalistische Bündnis C und die Basisdemokratische Partei Deutschland. Sie erreichten die erforderliche Zahl von Unterstützungsunterschriften nicht bzw. wurden nicht als Parteien anerkannt. (AFP/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

