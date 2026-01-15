Klingbeil: »Umbruch« im Verhältnis zu USA

Berlin. Vizekanzler Lars Klingbeil (SPD) hält das Verhältnis zu den USA für stark beschädigt. »Das transatlantische Bündnis ist in einem viel tiefer greifenden Umbruch, als wir das bisher vielleicht wahrhaben wollten«, sagte Klingbeil am Mittwoch bei einer Veranstaltung in Berlin. »Das transatlantische Verhältnis, das wir bisher kannten, löst sich gerade auf«, so Klingbeil weiter. Er verwies auf den US-Angriff auf Venezuela. Dass die USA völkerrechtswidrig in das Land eindringen und den Präsidenten entführen, dürfe nicht als Einzelfall gesehen werden. Die Trump-Administration habe deutlich gemacht, »dass sie die westliche Hemisphäre dominieren will«. (AFP/jW)