Gegründet 1947 Donnerstag, 15. Januar 2026, Nr. 12
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 15.01.2026, Seite 4 / Inland

Klingbeil: »Umbruch« im Verhältnis zu USA

Berlin. Vizekanzler Lars Klingbeil (SPD) hält das Verhältnis zu den USA für stark beschädigt. »Das transatlantische Bündnis ist in einem viel tiefer greifenden Umbruch, als wir das bisher vielleicht wahrhaben wollten«, sagte Klingbeil am Mittwoch bei einer Veranstaltung in Berlin. »Das transatlantische Verhältnis, das wir bisher kannten, löst sich gerade auf«, so Klingbeil weiter. Er verwies auf den US-Angriff auf Venezuela. Dass die USA völkerrechtswidrig in das Land eindringen und den Präsidenten entführen, dürfe nicht als Einzelfall gesehen werden. Die Trump-Administration habe deutlich gemacht, »dass sie die westliche Hemisphäre dominieren will«. (AFP/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.

Alle Beiträge zur 31. Rosa-Luxemburg-Konferenz jetzt hier lesen