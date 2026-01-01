Nachschlag: Soul
Adonis Creed ist der Sohn jenes Apollo Creed, der einst Rockys großer Gegner und späterer Weggefährte war, und arbeitet als Bankangestellter in L. A., zieht aber inkognito nach Philadelphia, die Stadt des Rockymythos, um dort Profiboxer zu werden. Da nennt man ihn »Hollywood« und nimmt ihn nicht ernst. Bis Rocky persönlich ihn dann doch unter die Fittiche nimmt. Nebenbei lernt Creed seine Wohnungsnachbarin näher kennen, eine R-&-B-Sängerin. Ihre Beats stören seine Nachtruhe. Später gesteht sie ihm, sie leide unter fortschreitendem Gehörverlust. Berufskrankheit. Davon verstehen auch Profisportler eine Menge. Es geht also gar nicht so sehr ums Boxen, sondern um die Liebe. Wie sehr man sich ihr widmet, was man für sie riskiert. Die Liebe zu einer anderen Person, einem Sport, einem Sound, einer Tradition, einer Stadt, einem Namen, einem Ethos. Manchmal kommt das alles zusammen. Dafür steht »Wake Up Everybody« von Harold Melvin and the Blue Notes: Teddy Pendergrass' majestätische Baritonstimme erhebt sich direkt aus dem Radiowecker über den Morgennebel der Stadt. (aha)
Friedenspropaganda statt Kriegsspielzeug
Mit dem Winteraktionsabo bieten wir denen ein Einstiegsangebot, die genug haben von der Kriegspropaganda der Mainstreammedien und auf der Suche nach anderen Analysen und Hintergründen sind. Es eignet sich, um sich mit unserer marxistisch-orientierten Blattlinie vertraut zu machen und sich von der Qualität unserer journalistischen Arbeit zu überzeugen. Und mit einem Preis von 25 Euro ist es das ideale Präsent, um liebe Menschen im Umfeld mit 30 Tagen Friedenspropaganda zu beschenken.
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Feuilleton
-
Braune Flutvom 13.01.2026
-
Vorschlagvom 13.01.2026
-
Essen, trinken, beten: Glückvom 13.01.2026
-
Acht Milliarden Krüppelvom 13.01.2026
-
berlin die üppige geisterstadtvom 13.01.2026
-
Wo ist die Rohrzange?vom 13.01.2026