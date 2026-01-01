berlin die üppige geisterstadt
berlin die üppige geisterstadt
vorn rattern knarren ins offene messer
hinten schießt staatsfreund ins feindliche grün
ein quergebäude hat sich abgesetzt
holunder hausen ungebeten nahe ostbahnhof
im gleisgewirre lottern schrauben
auf hochgespannten drähten stromern taubenblau
uhrzeitlich exen enter alt control
durchs vollidiotenidol
*
berlin die üppige geisterstadt
beflaggter himmel über stahlgeschmeiß
urbangewitter steinern tönt der glaube
attrappenwirtschaft voll auf surrogat
im ramschgeschäft im arsenal der sprüche
ruf an vs. erkenne deinen nächsten
kauf biomüll im bioreservat
pro hundertgramm pro kilo oder gar pro fetisch
derweil die fahnen klirren auf dem teetisch
*
berlin die üppige geisterstadt
feuerwehrmann um feuer gebeten
regenwald in die tonne getreten
professor unrast geistert um den block
flugs aufzulockern den erstarrten genitiv
der niederkunft des niedergangs der zeichen
der einverleibung ungereimter zeiten
der haltbarkeit gefährdeter gerüchte
der fabelhaften welt der anarchie
