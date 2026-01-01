Großbritannien: Raketen für Kiew in Planung
London. Großbritannien will in kürzester Zeit eine ballistische Rakete mit kurzer Reichweite für die Ukraine entwickeln. Das Projekt mit dem Namen »Nightfall« soll innerhalb eines Jahres nach der Vergabe die ersten Prototypen liefern, teilte das Verteidigungsministerium in London am Montag mit. Verteidigungsminister John Healey zufolge ist die Ankündigung auch eine Antwort auf den russischen Einsatz der Mittelstreckenrakete »Oreschnik« gegen zivile Infrastruktur in der vergangenen Woche. (dpa/jW)
