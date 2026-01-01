King und Lüders sollen BSW-Liste anführen
Berlin. Bei der Berliner Abgeordnetenhauswahl im September will das BSW mit dem Kolandesvorsitzenden Alexander King und dem Nahostexperten Michael Lüders an der Spitze der Liste den Einzug in das Landesparlament schaffen. Das gab die Kolandesvorsitzende Josephine Thyrêt, die auf dem dritten Listenplatz antreten will, am Montag in Berlin bekannt. King, derzeit der einzige Abgeordnete des BSW im Abgeordnetenhaus, soll auf Listenplatz eins antreten. Die ehemalige Bundestagsabgeordnete Sevim Dagdelen ist für den vierten Listenplatz vorgesehen. Gewählt werden soll die Liste am 24. Januar. Wahlkampfschwerpunkte sollen laut King unter anderem der Kampf gegen hohe Mieten und Wohnungslosigkeit, eine »vernünftige Wirtschafts- und Energiepolitik« und eine »aktive Friedenspolitik auf Landesebene« sein. (jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
