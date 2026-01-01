Absatzrückgang bei Mercedes-Benz

Stuttgart. Mercedes-Benz hat 2025 mit knapp 2.160.000 Pkw und Vans zehn Prozent weniger Fahrzeuge als im Vorjahr verkauft, teilte das Unternehmen am Montag in Stuttgart mit. Pkw verkaufte Mercedes insgesamt etwas mehr als 1,8 Millionen, was einem Rückgang von neun Prozent im Vergleich zu 2024 entspreche. Die Vans verzeichneten einen Rückgang von elf Prozent auf 359.100 Fahrzeuge. In China, wohin Mercedes mit 551.900 Pkw weiterhin fast ein Drittel aller Autos lieferte, fiel der Rückgang mit 19 Prozent besonders deutlich aus. Auf dem US-Markt ging der Absatz um zwölf Prozent zurück. (dpa/jW)