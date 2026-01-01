Bundesregierung: Arktis auch NATO-Aufgabengebiet

Zhao Dingzhe/XinHua/dpa US-amerikanische Begehrlichkeit: Blick auf Grönlands Hauptstadt Nuuk (19.3.2025)

Berlin. Im Streit um die dänische Nordatlantikinsel Grönland sieht die Bundesregierung in den US-Forderungen nach »mehr Sicherheit« in der Arktis eine gemeinsame Aufgabe der NATO-Kriegsallianz. Jenes Bedürfnis Washingtons sei berechtigt und eine »valide Grundthematik«, die sich vor allem im Bündnis sehr gut adressieren lasse, sagte Regierungssprecher Stefan Kornelius am Mittwoch in Berlin. »Die NATO hat deutlich gemacht, dass die Arktisregion auch für sie von prioritärer Bedeutung ist und dass die Bündnispartner ihre Anstrengungen im Norden verstärken müssen und werden«, sagte Kornelius. Das gebe »eine Antwort auch auf amerikanische Sicherheitsbedürfnisse«. Grönland gehöre »seiner Bevölkerung, Dänemark und Grönland, und nur sie alleine entscheiden über Angelegenheiten in Dänemark und Grönland«, betonte der Kanzlersprecher vor Journalisten. US-Präsident Donald Trump hatte in den letzten Tagen mehrfach geäußert, dass Grönland zu den USA gehören sollte. Trumps Sprecherin Karoline Leavitt drohte gar indirekt mit einem Militäreinsatz. (dpa/jW)