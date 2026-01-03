Ermittler: Feuerwerk wohl Auslöser von Brand

Foto: Jean-Christophe Bott/KEYSTONE/dpa Gedenken an die Opfer der schlimmsten Brandkatastrophe der jüngeren Schweizer Geschichte (Crans-Montana, 2.1.2006)

Crans-Montana. Die Brandkatastrophe der Silvesternacht im Schweizerischen Crans-Montana mit 40 Toten und 119 zum großen Teil Schwerverletzten ist nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen wohl durch Feuerwerk ausgelöst worden, das in Champagnerflaschen gesteckt wurde und die Decke der Bar in Brand gesetzt hat. »Wir gehen derzeit davon aus, dass das Feuer von Glühkerzen oder bengalischem Feuer ausgegangen ist, das in Champagnerflaschen steckte und das zu nah an die Decke kam«, sagte die Generalstaatsanwältin im Kanton Wallis, Beatrice Pilloud. Pilloud nutzte bei der Pressekonferenz verschiedene Ausdrücke zur Beschreibung der verwendeten Pyrotechnik. Sie sprach später auch von Wunderkerzen, ein Schweizer Experte von »Partyfontänen«.

Zu dem Ergebnis kämen die Ermittler nach der Auswertung von Videos, der Vernehmung mehrerer Zeuge sowie der Sicherung erster Spuren. Bei den Zeugenaussagen handele es sich um die französischen Betreiber der Bar sowie Gäste, die entkommen konnten. »Es wird geprüft, ob eine strafrechtliche Verfolgung wegen fahrlässiger Tötung eingeleitet wird«, sagte die Generalstaatsanwältin. Das wäre der Fall, wenn es eine Verantwortung noch lebender Personen gebe. (dpa/jW)