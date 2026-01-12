Gegründet 1947 Montag, 12. Januar 2026, Nr. 9
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 12.01.2026, Seite 4 / Inland

Bundesinnenminister in Israel

Berlin. Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) ist am Sonnabend zu einer zuvor nicht offiziell angekündigten Reise nach Israel aufgebrochen. Er habe dort am Sonntag Gespräche mit dem israelischen Außenminister Gideon Saar geführt, sagte ein Sprecher des Bundesinnenministeriums der Nachrichtenagentur AFP gleichentags. Saar kündigte vorab im Onlinedienst X an, es sei die Unterzeichnung einer gemeinsamen Erklärung »über die Zusammenarbeit bei Sicherheit, Cybersicherheit und der Bekämpfung von Antisemitismus« geplant. Das Innenministerium bestätigte dies zunächst nicht. (AFP/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.

Alle Beiträge zur 31. Rosa-Luxemburg-Konferenz jetzt hier lesen