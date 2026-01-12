Bundesinnenminister in Israel

Berlin. Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) ist am Sonnabend zu einer zuvor nicht offiziell angekündigten Reise nach Israel aufgebrochen. Er habe dort am Sonntag Gespräche mit dem israelischen Außenminister Gideon Saar geführt, sagte ein Sprecher des Bundesinnenministeriums der Nachrichtenagentur AFP gleichentags. Saar kündigte vorab im Onlinedienst X an, es sei die Unterzeichnung einer gemeinsamen Erklärung »über die Zusammenarbeit bei Sicherheit, Cybersicherheit und der Bekämpfung von Antisemitismus« geplant. Das Innenministerium bestätigte dies zunächst nicht. (AFP/jW)