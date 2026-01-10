Klingbeil: Dänemark hat »volle Solidarität«

Berlin. Vizekanzler Lars Klingbeil (SPD) hat andauernde Drohungen von US-Machthaber Donald Trump mit einer Einverleibung Grönlands scharf kritisiert. »Es gilt das Völkerrecht. Es kann nicht sein, dass das Recht des Stärkeren gilt. Und deswegen hat Dänemark da unsere volle Solidarität«, sagte Klingbeil am Freitag, dem zweiten Tag einer Klausur der SPD-Bundestagsfraktion in Berlin. Er werde am Montag in Washington bei einem G7-Finanzministertreffen sein.(dpa/jW)