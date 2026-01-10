Livestream der 31. RLK ab 10 Uhr Livestream der 31. RLK ab 10 Uhr
Aus: Ausgabe vom 10.01.2026, Seite 4 / Inland

Bericht: U-Boot-Deal mit Indien vor Abschluss

Düsseldorf. Der Rüstungskonzern Thyssen-Krupp Marine Systems soll offenbar die indische Marine mit sechs modernen U-Booten ausstatten. Es werde damit gerechnet, dass der Deal bald abgeschlossen werden kann, berichtete das Handelsblatt am Freitag. Das Geschäft solle mit einer Vereinbarung zwischen der indischen und der deutschen Regierung flankiert werden, erfuhr das Blatt aus Regierungskreisen. Zugleich werde das Unternehmen Uniper eine Vereinbarung für den Kauf von »grünem« Ammoniak aus Indien abschließen. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) soll am Montag von Premierminister Narendra Modi im Bundesstaat Gujarat empfangen werden.(AFP/jW)

