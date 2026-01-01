IMAGO/UIG Am Tag, als er den Punk erfand: Chuck Berry

Fallobstler

In Steinach bietet der Streuobsthof neben Äpfeln und Birnen auch Aroniabeeren, Kornellkirschen und Mispeln. In der eigenen Brennerei werden aus den Früchten 14 verschiedene Schnäpse. So gelangt man auch an seine Vitamine! BRD 2020.

Landfrauenküche. Monika Bernhard aus der Oberpfalz. BR, 15.00 Uhr

Spinnerei

Die eine hält sich Dutzende Achtbeiner daheim in Terrarien, die andere macht ihrer Arachnophobie wegen eine Therapie. Wo Spinnen krabbeln, geht die Meinung auseinander. BRD 2025.

Re: Spinnen. Zwischen Furcht und Faszination. Arte, 19.40 Uhr

Nachschub

Live aus dem Waldstadion: der Bundesligaauftakt nach der Weihnachtspause. In der zweiten Runde des DFB-Pokals setzte sich der BVB Ende Oktober im Elferschießen durch. Seitdem haben die Frankfurter, bei denen einzig die Unbeständigkeit eine Konstante ist in dieser Spielzeit, ordentlich nachgerüstet: Mit Ayoube Amaimouni-Echghouyab (21) ist ein neuer Flügelflitzer von Hoffenheims Reserve aus der dritten und mit Younes Ebnoutalib (22) aus Elversberg der Toptorjäger der zweiten Liga an den Main gewechselt. BRD 2026.

Fußball der Herren. Bundesliga, 16. Spieltag: Eintracht Frankfurt – Borussia Dortmund. Sat.1, 20.30 Uhr

Vater des Rock

»Well, early in the morning, I’m giving you my mornin’ / Don’t you step on my blue suede shoes / Hey diddle diddle, I am playing my fiddle / Ain’t got nothing to lose«: Charles Edward Anderson Berry wäre diesen Oktober 100 geworden. Im Anschluss dann ein Livemitschnitt vom Piano Man: Billy Joel 1990 im New Yorker Yankee Stadium. GB 2018.

Chuck Berry. Porträt des Musikers, der den Rock ’n’ Roll erfand – und den Teenager dazu. Arte, 21.45 Uhr

Über den Wolken

Die Jungs vermissen ihren Bro Kenny, der nach mehreren Anläufen endlich in den Himmel gefunden hat. Dorthin wollen sie eine Leiter bauen, um ihn zu besuchen. Angekommen, zeigt sich jedoch, dass dort Saddam Hussein an Massenvernichtungswaffen werkelt. Heute, sagt man, findet sich an selber Stelle das Drogenlabor Nicolás ­Maduros. USA 2002.

South Park. Eine Leiter zum Himmel. Comedy Central, 22.35 Uhr

Ton aus

Endlich Ruhe: Aliens bringen die Menschheit zum Schweigen, denn die gehörsensiblen Außerirdischen reißen jeden, der zu viel Krach macht. Regisseur John Krasinski gab sich im ersten Teil ordentlich viel Raum und übernahm die Rolle des so liebevollen wie protektiven Familienvaters Lee. Nunmehr zerrt Evelyn (Emily Blunt) den überlebenden Teil der Sippe allein durch den Untergang. USA 2020.

A Quiet Place 2. Nitro, 23.10 Uhr

Bitte kommen, Major Tom!

»’Cause we’re lovers, and that is a fact«: Am 10. Januar 2016 starb David Robert Jones 69jährig in New York City. Gegangen ist David Bowie nie. BRD 2026.

Aspekte. David Bowie: Rolemodel und Popikone. Zehnter Todestag einer Legende. ZDF, 23.45 Uhr