Bericht: Haseloff gibt vor Wahl Amt auf
Magdeburg. Der CDU-Spitzenkandidat für die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt im September, Wirtschaftsminister Sven Schulze, will sich nach Informationen der Mitteldeutschen Zeitung Ende Januar zum Ministerpräsidenten wählen lassen. Der langjährige Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) wolle zuvor den Posten aufgeben, berichtete die Zeitung am Donnerstag. Die CDU Sachsen-Anhalt hatte Schulze im November zum Spitzenkandidaten für die Wahl am 6. September gewählt. (AFP/jW)
